Lipovetzky: Milei dice lo mismo que dijo Massera en el Juicio a las Juntas

, dijo este miércoles que no puede"coincidir" con el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, porque opina que el terrorismo de Estado fue"una guerra con excesos" y es"lo mismo que dijo (Eduardo) Massera en el Juicio a las juntas".tengo muy claro lo que tiene que ver con las políticas de memoria, y Milei considera que el terrorismo de Estado fue una guerra con excesos, lo mismo que dijo Massera en el Juicio a las Juntas.

"Sigo en desacuerdo con las medidas de Milei en cuanto a la venta de armas, a la venta de órganos, a romper relaciones con Brasil, con la dolarización y la eliminación del Banco Central" "Juntos por el Cambio es distinta a La Libertad Avanza", afirmó, sostuvo que"un 23% de los argentinos acompañaron nuestra posición" y advirtió que"pretender convertirlos ahora en parte de un espacio que no es el nuestro, me parece un error".

Con respecto al candidato libertario, Lipovetzky mencionó tener diferencias en los valores y en lo ideológico:"Uno no puede coincidir con alguien que considera que el Estado es una organización criminal violenta".

"Milei considera que el terrorismo de Estado fue una guerra con excesos, lo mismo que dijo Massera en el Juicio a las Juntas. Yo pienso lo contrario"se necesita un Estado presente. Mejor que el que tenemos, por supuesto, sobre todo en materia de educación y salud públicaTambién opinó sobre el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa y dijo que, debido a la inflación,"hasta que no sea presidente, no voy a coincidir".

