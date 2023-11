Lionel Messi se une a Krü Esports

Lionel Messi acaba de unirse a Krü Esports. En las últimas horas ha crecido con fuerza un rumor que decía que Kun Agüero se alejaba del equipo de esports que había fundado en 2020. Sin embargo, todo se trataba de una campaña de promoción y esta tarde el propio ex futbolista contó la gran noticia: Leo será su nuevo socio en el proyecto. De esta manera, Leo será el principal socio del equipo de esports que fundó en octubre de 2020 Kun Agüero.

'Sergio lo comunicó en un video a través de sus redes sociales: 'Hoy me toca dar una noticia importante', arrancó el Kun. Y luego acompañó sus palabras con un video de las distintas disciplinas en las que se presenta su club de juegos electrónicos. 'Tengo que decirles que ya no soy dueño de Krü', se animó a bromear. Hasta que cerró su video que dura dos minutos con cincuenta y siete segundos: '¿Por qué no soy más dueño de Krü? ¿Porque ahora somos dos?' cierra. Entonces entra en escena el nuevo socio Lionel Messi que lanza un clásico del Kun: 'Bueno, vamos a jugar'

