Lionel Messi renovó su foto de perfil en Instagram: el backstage del Balón de Oro

El 10 sacó la que tenía con su familia desde hacía varios años y puso una nueva, más reciente, en la que se lo puede ver con su octavo Balón de Oro en las manos. Sin lugar a dudas una imagen que quedará para toda la historia del fútbol.

TODONOTICIAS: LAS MEJORES FRASES DE Lionel MESSI tras ganar el Balón de Oro 2023El rosarino se consagró una vez más como el mejor jugador del mundo y no se olvidó del Mundial.

PAGINA12: Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro y dejó atrás a Mbappé y a HaalandEl 10 de la selección argentina agradeció a sus compañeros y recordó a Diego Maradona en su cumpleaños. 'Esto es un regalo para todo el grupo, el cuerpo técnico y la gente de Argentina después de todo lo que conseguimos', señaló.

LANACION: Balón de Oro: así quedó la lista de ganadores históricos, tras la coronación de Lionel MessiEl argentino recibió el octavo premio en su carrera y estiró su ventaja sobre Cristiano Ronaldo; Erling Haaland y Kylian Mbappé quedaron en el podio

PAGINA12: Ciro, Mateo y Thiago Messi subieron al escenario del Balón de Oro a acompañar a Lionel'Quiero hacer una mención especial a mi mujer y mis hijos por haber estado en toda mi carrera y por haberme ayudado a cumplir todos mis objetivos en el futbol', remarcó el campeón del mundo luego de ganar el galardón por octava vez.

TODONOTICIAS: Balón de Oro: el TREMENDO FALLIDO DE LIONEL MESSI que encendió la POLÉMICA CON KYLIAN MBAPPÉEl crack rosarino se llevó su octavo galardón por su actuación con la Selección argentina en Qatar.

TODONOTICIAS: Balón de Oro 2023: la APARATOSA reacción de SPEED, fan de Ronaldo, cuando ganó Lionel MessiEl streamer estadounidense, que es fanático de Cristiano Ronaldo, se volvió tendencia por su celebración ante el triunfo del rosarino.

