Lionel Messi en duda para el partido contra Monterrey

Lionel Messi regresó este martes a los entrenamientos del Inter Miami, aunque todavía está en duda para jugar ante el Monterrey por los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Así lo comunicó el DT Gerardo Tata Martino, que señaló que recién mañana podrá dar una definición sobre si estará en la convocatoria: “Leo se entrenó, pero quedan 24 horas. Mañana definimos, hoy no”, indicó.

El entrenador señaló también que su deseo es contar con Messi en este partido clave, pero que no piensa arriesgarlo si no está recuperado por completo. “Si bien es un partido importante el de mañana, apenas estamos en abril, para nosotros esto recién comienza y no podemos poner en riesgo las condiciones de nuestro futbolista”, declaró el técnico argentino. “Determinaremos lo mejor para Leo, trataremos de tomar las decisiones correctas

