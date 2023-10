Lionel Messi, el blanco perfecto para las fake news que divulga Javier Milei

, parece sumergido en un sinfín de equívocos: tras volverse viral por sus particulares expresiones y gestos durante una entrevista televisiva, ahora el libertario volvió al centro de la opinión pública luego deA través de su cuenta de X (exTwitter), el candidato de ultraderecha compartió una imagen con una frase que se le atribuye al astro argentino:Sin embargo, la imagen, que fue posteada por la cuenta Milei Conducción y reposteada por el diputado...

Marcelo Méndez, director de Comunicación del futbolista, señaló que “Leo nunca posteó eso” y que “esa story no existe”. Asimismo, otro detalle que corrobora la falsedad de la supuesta captura es que muestra en la parte inferior la posibilidad de enviar mensajes. Una opción que no está disponible en las historias de la cuenta oficial de Messi, puesto que no permite que le escriban mensajes directos, al menos no cualquier persona que no esté entre los usuarios que sigue.

En junio de 2022 apareció una supuesta afirmación del jugador que indicaba: “El Kun me hizo conocer el liberalismo. El año que viene voto a Milei”. Sin embargo, esto era falso y fue desmentido.Messi afirmaba que “hay que votar a Milei”. También se comprobó que estos audios fueron manipulados. headtopics.com

Por último, otra fake news fue desarticulada en torno a una fotografía en la que se podía ver al astro rosarino posando con el libro del candidato presidencial de La Libertad Avanza. Esta imagen había sido modificada ya que en realidad en sus manos Leo tenía un libro de firmas.Este es un contenido original realizado por nuestra redacción.

