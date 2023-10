Liniers vs. Real Pilar en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Liniers vs. Real Pilar correspondiente a la llave 1 de Primera C de Argentina. Podrá ser visto a partir de las 15:30hs. en el estadio Sin Confirmar, en Buenos Aires el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Liniers vs. Real Pilar en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Liniers vs. Real PilarSeguí on line todos los partidos con los resultados minuto a minuto, enterate los próximos partidos y las noticias más importantes de la

Liniers vs. Real Pilar en vivo: cómo verlo, horario y TVLiniers y Real Pilar se enfrentarán por Primera C de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 15:30hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

