Libertad vs. Resistencia SC en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Libertad vs. Resistencia SC correspondiente a la fecha 17 de División de Honor de Paraguay. Podrá ser visto a partir de las 20:30hs. en el estadio Tigo La Huerta, en Asunción el lunes 30 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Libertad vs. Resistencia SC en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Libertad vs. Resistencia SC

Juventud Antoniana vs. Sarmiento (Resistencia) en vivo: cómo verlo, horario y TVJuventud Antoniana y Sarmiento (Resistencia) se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 17:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Juventud Antoniana vs. Sarmiento (Resistencia) en vivo: cómo verlo, horario y TVJuventud Antoniana y Sarmiento (Resistencia) se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 17:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Los rostros de la resistencia al gobierno ruso viajan por EuropaUna muestra dedicada a los presos políticos y creada por emigrantes (o, mejor dicho, exiliados) que debieron dejar la Rusia de Vladimir Putin, recorre las principales capitales europeas. Leer más ⮕

Viviana Canosa es tendencia tras comunicar que será fiscal de La Libertad Avanza“Mi acto democrático lo voy a hacer estas elecciones yendo a fiscalizar Leer más ⮕

Vergüenza ajena: Viviana Canosa pasó de destrozar a Milei a ser fiscal de La Libertad AvanzaLa chimentera se 'panquequeó' en vivo por el canal de Mauricio Macri. Leer más ⮕

La libertad de acción de la UCREl dirigente señaló que Milei “no es una alternativa democrática” y para muchos radicales se hace difícil votar a Massa. Leer más ⮕