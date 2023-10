Libertad vs. Gualaceo en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Libertad vs. Gualaceo correspondiente a la fecha 11 de Serie A de Ecuador. El encuentro en directo será televisado en Star+ y podrá ser visto a partir de las 21:00hs. en el estadio Reina del Cisne, en Loja el viernes 27 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Libertad vs. Gualaceo en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora, TV de Libertad vs. Gualaceo

