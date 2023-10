Leve caída de la soja en el cierre de la semana en Rosario

El precio de la soja bajó $5.000 y cerró a $195.000 la tonelada el viernes, según la plataforma SIO-Granos. (La Voz)El precio de la soja bajó $5.000 y cerró a $195.000 la tonelada el viernes, según la plataforma SIO-Granos, mientras que el precio ofrecido abiertamente por la industria y la exportación en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) fue de $170.

Este precio se dio en el marco de la vigencia del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un esquema cambiario combinado para todos los complejos exportadores, en el cual deben liquidar el 70% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 30% deben ingresarlo al tipo de cambio Contado con Liquidación (CCL).

En cuanto al trigo, por el segmento disponible como así también para la entrega contractual, se ofrecieron $100.000 la tonelada, mismo precio para la descarga entre noviembre y diciembre.Los precios de los granos en el mercado de Chicago headtopics.com

Los precios de la soja y el maíz cerraron al alza en el mercado de Chicago, debido al accionar comprador de los fondos especulativos y la buena performance exportadora de Estados Unidos. El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 1,38% (US$ 6,52) hasta los US$ 476,66 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 1,48% (US$ 7,07) para posicionarse en US$ 484,83 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la alta demanda de mercadería estadounidense, tanto de poroto como de harina, lo cual “habilitó las compras de oportunidad de los fondos de inversión”, indicaron los analistas de la corredora de granos Granar. headtopics.com

Sus subproductos acompañaron al poroto, con una suba de la harina del 3% (US$ 14,22) hasta los US$ 487,65 la tonelada, mientras que el aceite ganó 1,02% (US4 11,68) y se posicionó en US$ 1.152,34 la tonelada.

