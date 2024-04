Lesión de Passerini preocupa a Belgrano

Passerini, delantero de Belgrano, sufrió una lesión en la rodilla durante un partido. Preocupa la cantidad de lesiones ligamentarias en el fútbol argentino.

Córdoba: Passerini hizo renunciar al secretario de Transporte capitalino, Gabriel Bermúdez, denunciado por acoso sexualEstá siendo investigado por una fiscalía especializada, con secreto de sumario.

Passerini toma deuda por $ 30 mil millones para no “defaultear”El 31 debe pagar U$S 25 millones del bono de Mestre. Procuran refinanciar el resto de esa deuda de U$S 150 millones.

Passerini preside el lanzamiento de la Guardia UrbanaSerá este lunes a las 9 en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial. El patrullaje preventivo está pensado para complementar a la Policía en algunos corredores.

Uniformes de la Guardia Urbana: Passerini echa a un funcionario y cancela la compraEl motivo formal para suspender la adquisición de la ropa es la demora en la entrega de la totalidad de los uniformes. Fue desplazado el N° 2 del área. El intendente ordenó una licitación.

100 días de Passerini: apuesta a la seguridad y fuerte impacto del ajusteEn sus primeros tres meses de Gobierno, el intendente de Córdoba cuestionó a Nación, aumentó el boleto ante la falta de fondos compensatorios, transfirió a Tamse las líneas de Ersa y lanzó las Guardias Urbanas. Además, apartó a dos funcionarios.

