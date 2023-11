Leonor juró una Constitución que todavía prioriza al hombre frente a la mujer en la sucesión al trono

Pero, ¿qué dice, exactamente, la Constitución acerca de la sucesión al trono en España? Es el artículo 57.1: “La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica.

Lo habitual, tal y como ocurre ahora en la Constitución, es que la mujer sí pueda reinar, pero con preferencia para los hijos varones En realidad, puntualiza Rocío Martínez, “sí hubo un momento en que, en España, hubo una ley sálica del todo”. Fue durante el reinado deen 1830. Eso sí, en base a un texto que ya había redactado Carlos IV medio siglo antes, aunque no había entrado en vigor.

El Parque Nacional estará cerrado 48horas más y luego se evaluarán las instalaciones para monitorear si la enorme cantidad de agua provocó dañosLlega Moisés Sánchez, figura central del jazz español"Massa es el único que da esperanza"Lucrecia Martel recibió el doctorado honoris causaIndependiente Rivadavia de Mendoza derrotó 2 a 0 a Almirante Brown y se adjudicó el ascenso a la Liga ProfesionalEmma Stone deslumbra en Pobres...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CLARINCOM: Leonor, Victoria, Isabel y Amalia: quiénes son las princesas herederas de EuropaLas princesas de España, Países Bajos, Bélgica y Suecia se convertirán, en un futuro, en monarcas de sus países. La hija mayor del rey Felipe VI y la reina Letizia es la más joven de las cuatro.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

PERFILCOM: La princesa Leonor juró la Constitución española y ya puede ser reinaAna Gerschenson sobre la princeso Leonor y la jura de la Constitución

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PAGINA12: Norma Ada Núñez, Gerardo Pérez - Leonor Pierro, Mario Gerardo YacubDesde hace 36 años, Página/12 publica a diario los recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas que sus familias y amigos acercan a nuestra redacción en cada aniversario.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LANACION: La reina Letizia rompió el protocolo y tuvo un llamativo gesto con la princesa Leonor en el día de la jura de la ConstituciónEl gesto de la reina Letizia a su hija Leonor que se robó todas las miradas

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

LANACION: Jura de la princesa Leonor de España: quiénes son las otras herederas de EuropaEntre la futura generación de monarcas, hay cuatro mujeres que en algunos casos harán historia con su ascenso al trono

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

PERFILCOM: La princesa Leonor juró por la Constitución de EspañaSolemne, impoluta y segura: La princesa Leonor juró a la Constitución de España

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕