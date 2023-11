Legislatura provincial: aprueban por mayoría el Presupuesto 2024 que ejecutará Llaryora

De este monto total presupuestado para el año próximo, $ 3,5 billones se destinarán a gastos operativos (incluidos salarios y jubilaciones), mientras que $ 721,3 mil millones irán a erogaciones de capital.

En la sesión, que se extendió por cuatro horas con la participación de 11 legisladores, los oficialistas Juan Blangino, Nadia Fernández y Leonardo Limia (Hacemos por Córdoba) fueron los encargados de la defensa del proyecto en la que remarcaron el aporte a la contención social y la continuidad de las obras. Desde las bancadas opositoras hubo duros cuestionamientos por la “falta de información” y el escaso tiempo de debate, entre otras críticas.

Fernández hizo hincapié en el fin de “una buena gestión de ocho años” y el inicio de otra. “Semejante inversión que se hizo estos años en obra pública no es justo que digan que sólo fue cemento, detrás cada peso en cemento está la restitución de los derechos. Viene una etapa abriendo otro horizonte que da garantías al pueblo respecto de trabajo y producción”, dijo la vicepresidenta de la Legislatura.

Desde la oposición hubo críticas desde Juntos UCR, de los dos bloques de izquierda, Independiente y de Encuentro Vecinal, desde donde se cuestionó el incremento en las partidas presupuestarias para las agencias provinciales, los bajos fondos para salud y educación, y la urgencia en la aprobación.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: El cordobés que River quiso en varias ocasiones y que buscarían en 2024El surgido en Belgrano se encuentra en la MLS y es uno de los apuntados para reforzar el plantel.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Festival de Jesús María 2024: cómo comprar entradas (y cuánto salen día por día)Ya se venden los ingresos para la edición 58 del festival. Entrada general a $ 8.500; menores, $ 4.000.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Luis Zubeldía 2024: Liga de Quito le ofreció la renovaciónEsteban Paz confirmó conversaciones con el entrenador argentino para prolongar el vínculo: 'La continuidad es el camino'.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Verano 2024: el Airbnb argentino permite alquilar en pesos y en 12 cuotasAlohar es una aplicación creada por dos marplatenses para mejorar la situación inmobiliaria y del turismo durante las vacaciones en pandemia.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

PAGINA12: Calendario escolar en Córdoba 2024: cuándo comienzan las clases y las vacaciones de inviernoEl próximo año los estudiantes cordobeses tendrán un ciclo lectivo de 192 días.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: FMI: cuánto le pagará la Argentina entre 2023 y 2024El país canceló las postergadas obligaciones de octubre. La semana que viene abonará los compromisos de noviembre. Todavía queda un pago en diciembre y hay varios más previstos para el año entrante.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕