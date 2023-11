Lautaro Martínez fue jugador de Atlético Madrid en un 99%: por qué no llegó

jpg El director deportivo del club italiano reveló que estuvo muy cerca de ser vendido por Racing al Atlético de Madrid, pero que fue Diego Milito el responsable de que su destino sea la Serie A. 'Fueron días intensos, fue un esfuerzo de equipo. Su llegada fue muy particular porque estaba casi pensado que fuera jugador del Atlético de Madrid. De todos modos, me propuse traerlo a Milán', contó Piero Ausilio reveló en diálogo con Radio Serie A.

