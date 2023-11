Las pruebas de fidelidad de Macri con Milei

Ayer hubo una reunión en donde se juntaron para acordar las dos pruebas de fidelidad entre ambos.

Por el tema de la fiscalización y la necesidad de LLA de sumar fiscales en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, van a haber distintas figuras que van a tener un peso más que relativo. Por ejemplo,, quien estuvo trabajando en la fiscalización de Patricia Bullrich hasta la primera vuelta.

Obviamente, no fue la única, porque todo estaba bajo la coordinación, en el caso específico de la provincia de Buenos Aires, del diputado nacional y ex viceministro del Interior,Hay grandes preguntas con respecto a quienes se sumaron y provenían del monzoismo y que estuvieron junto con Bullrich, sufriendo con ella la misma lluvia ácida que les deparó Mauricio Macri como presidente, especialmente a distintos funcionarios, entre ellos a quienes respondían al...

el magnate dentro de Juntos por el Cambio, por haber avanzado en una decisión que sabía que el resto de los socios del espacio iba a rechazar. José Torello , ex jefe de Asesores y una de las personas más cercanas del expresidente, y que va a tener en sus manos saber realmente si las denuncias de posibles fraudes o irregularidades son concretas y si vale la pena ponerle la firma para avanzar en otra etapa., jefe de redes, como una de las personas que más está trabajando la idea del fraude.

Así es que se empezaron a cerrar las primeras puntadas de lo que va a ser la coordinación de campaña con un Macri que ahora no va a intervenir tanto en los medios, pero que va a seguir funcionando como CEO en un contexto nuevo, porque sabe que su presencia ya es un “límite” para un sector de.

