Las personas con padecimientos mentales tienen 'derecho a conocer y preservar su identidad'

", contó a Salta/12. Se trataba de personas que llevaban largos períodos de internación, entre 30 y 40 años, y habían perdido el contacto con su lugar de origen.Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

es deber del Estado defender el derecho a la identidad de estas personas y a mantener sus vínculos afectivos y familiares"derecho a conocer y preservar su identidad, a mantener el vínculo con su familia, a regresar a su lugar de origenMiranda explicó que en la provincia, al haber un único hospital público de salud mental que se ubica en la ciudad de Salta, y ante la falta de psiquiatras en los hospitales generales de los distritos del interior, cuando una persona...

debe ser acompañado por un referente familiar y solamente debe ser trasladado cuando sea algo necesario un hospital es un lugar donde uno va a curarse, no se concibe un hospital como un lugar donde vivir. Un hospital es un lugar donde uno se cura y vuelve a su lugar de origen"Nosotros recorremos toda la provincia porque no nos da resultado mandar a la policía o mandar un trabajador social. Nosotros personalmente hacemos la tarea de investigación para conocer la realidad de estas personas, para buscar si tienen bienes en herencia en sus lugares de origen.

a vulneración de derechos era tan grave que las circunstancias de no contar con DNI impedían que estas personas pudieran acceder a beneficios

