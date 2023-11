Las medidas que tomaría Sergio Massa si es electo: unificación de empresas públicas y nuevo diseño del Estado

El ministro respondió que es importante contarle a los argentinos"cuáles son los cambios que vamos a hacer desde el 10 de diciembre y. La noche de la elección de la primera vuelta, terminó una etapa política y el 10 de diciembre, si me toca ser Presidente,, aseguró:"Le tengo un profundo respecto a los ex presidentes de la Argentina, con errores y aciertos.

También señaló que"lo que los argentinos privilegian es un sistema de valores"."No quieren vivir en una sociedad en la que haya libre venta de armas,Sobre la actitud de varios dirigentes políticos de la oposición que invitaron a votar a Milei en el balotaje, remarcó:"La gente no es ganado, que se la arría de un lugar a otro y que los dirigentes la llevan como si fuera ganado a votar lo que ellos quieren".

Massa y Milei se cruzaron en las redes: venta de órganos, suba de nafta y acusaciones de "campaña sucia"Stellantis ajusta detalles para sus próximos lanzamientos en la ArgentinaMariana Llanos: “El programa de Milei es una reacción extrema a la incapacidad de la política”

Melody Luz reveló nuevos detalles del encuentro entre Claudio Paul Caniggia y su nieta Venezia: "Para Mariana Nannis sería igual"

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODONOTICIAS: Sergio Massa cruzó a Bullrich por sus dichos: “Cuando las cosas explotan, se lastiman los argentinos”La crisis que generó la falta de combustible en el país generó un nuevo cruce entre oficialismo y oposición, a tres semanas del balotaje presidencial.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

CLARINCOM: Sergio Massa arrasó en las cárceles: aventajó por 56 puntos a Javier MileiUnión por la Patria obtuvo el 72% de los votos.Creció 25 puntos respecto a las PASO.Cuántos detenidos fueron a votar y cómo le fue al resto.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

PAGINA12: El plan que Sergio Massa le presentó a los trabajadores de las apps de deliveryEl ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, se reunió con trabajadores de plataformas d...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

CLARINCOM: Todas las maniobras de Sergio Massa para estropear a Javier MileiBusca mostrar la dependencia que el libertario tiene con Mauricio Macri, mientras el ministro-candidato afirma sin ruborizarse que no es kirchnerista. El estilo turbio, el papel que jugó Barrionuevo y el cara a cara que se viene en el debate.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Balotaje Javier Milei vs. Sergio Massa: cómo están las tendencias de búsqueda en GoogleLas preguntas más comunes que hace la gente sobre el balotaje, los temas de política y sobre los candidatos javier Milei y Sergio Massa.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: El viral matemático que llama a votar a Sergio MassaDe cara al balotaje, comenzó a circular por WhatsApp un divertido desafío viral que termina con el llamado al voto por el candidato de Unión por la Patria.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕