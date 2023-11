Las células madre y su importancia en el cordón umbilical

Las células madre son las células troncales del organismo con una capacidad vital: pueden dividirse y transformarse en otros tipos de células y tejidos que conforman a un ser humano. El cordón umbilical de un bebé contiene una gran cantidad de estas células en estado virgen, motivo por el cual su recolección al momento del nacimiento es una oportunidad única, ya que, de no recolectarse, el cordón umbilical es descartado.

Hoy alrededor del 99% de los cordones umbilicales son descartados al momento del nacimiento. Es importante destacar que la sangre de cordón umbilical es más fácil de recolectar, almacenar y acceder rápidamente para un trasplante y su recolección no presta riesgos para la madre ni para el bebé, así como no interfiere con el proceso del parto. Además, es una fuente potente y no controvertida de células madre ya que, a diferencia de las células madre embrionarias (extraídas de un embrión), la sangre de cordón umbilical sólo se recolecta después del nacimiento

