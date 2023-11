'Las cartas del Capitán', cómo vencer al tiempo y la distancia

"En la figura de mi padre quiero homenajear a los familiares que nos acompañaron en esos años y pasaron un calvario", dijo Soriani.hacia el otro y nos reconstruimos desde ahí una y otra vez. No desde el odio o la intención de eliminar al otro sino desde el amor; hubo una generación que dio su vida por el otro".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: Las razones por las que Javier Milei se estancó después de las PASO y las chances que tiene de sumar más votosLas múltiples caras del “aparato” oficialista, la “verosimilitud” de la motosierra y el cierre “apocalíptico” del libertario son algunos de los motivos que, según los especialistas, frenaron el envión de La Libertad Avanza

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Cuánto se parecen las políticas económicas de Macri y las del libertarioUn informe realizado por el CELAG analiza las reformas económicas del candidato libertario y las contrasta con las que se implementaron durante el gobierno de Cambiemos para encontrar puntos en común

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: Tregua con el dólar: las claves para las próximas semanasLos financistas se preguntan hasta cuándo se extenderá la estabilidad del mercado cambiario, que comenzó tras las elecciones generales.

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Fecha confirmada para las elecciones en Boca y cuándo es el cierre de las listasLa CD confirmó el día exacto para los comicios y también definió el límite para la presentación de las diferentes propuestas.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

PAGINA12: Llega La Noche de la Ciencia: cuáles son las actividades que proponen las universidadesEl Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT), junto a la Dirección de Museos, Exposiciones y Ferias, organizan este viernes 'La Noche de la Ciencia Argentina', una iniciativa que invita a todos los organismos e instituciones científicas -incluidas ocho universidades- a abrir sus puertas a la ciudadanía para que puedan interactuar con...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Qué dicen las 4 encuestas publicadas sobre el balotaje: las advertencias de los analistasEl ministro de Economía y el diputado libertario se disputarán la Presidencia en menos de tres semanas, en un escenario que aún hoy arroja dudas. Qué elementos hay que tener en cuenta y qué números se dejaron trascender

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕