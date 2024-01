Las bombas de Barco tras su salida de Boca: 'Si levantaban el teléfono quizás seguía', la respuesta a Cascini, por qué ejecutó la cláusula y más

La joven figura del Xeneize contó detalles tras su decisión de marcharse al Brighton de la Premier League. Brighton de la Premier League: le respondió a Raúl Cascini, aseguró que los dirigentes no le contestaron 'durante tres días seguidos' y que su intención no era ejecutar la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares. 'Como no se llegó a un acuerdo, no me quedó otra', afirmó.

El joven mediocampista, una de las figuras del Xeneize en los últimos meses y quien se prepara para disputar el Preolímpico con la Selección Argentina Sub 23, contó con detalles las oportunidades anteriores en las que estuvo cerca de irse del club: 'Me quedé cuando me vino a buscar el Getafe, que me podría haber ido libre. Decidí quedarme y renovar. El sueño que tenía era jugar en la Primera de Boca. Me quedé en la mitad de la Copa, que me vinieron a buscar. Le dije a mi representante que no





