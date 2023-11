Las automotrices de camiones en busca de revancha en 2024

Las principales automotrices de camiones con presencia en el país arrancaron este año en busca de revancha, tras un 2022 que cerró en rojo. Con anuncios de inversión, aumento de producción y lanzamientos avanzaron con meses de repunte, pero el contexto económico puso varios baches en la ruta de su crecimiento en los últimos tiempos.

Ahora, una demanda superior a la oferta, el fin de la sequía que renovará el impulso del agro y la tracción de la minería, energía y construcción son los motores de los planes de los fabricantes e importadores de camiones para sus planes 2024.Los CEO líderes del sector coincidieron en que las complejidades del sistema cambiario afectaron la actividad, no solo la propia del sector sino la de las principales industrias del país que compran vehículos pesados como bienes de capital y que afectadas por los mismos problemas para el acceso a dólares, retrasan sus inversiones. Confían en que en 2024, esas distorsiones se vayan diluyendo, al menos hacia fin de añ

İPROFESİONAL: Posibilidad de no pago de compromisos de deuda soberanaSi bien el mercado de bonos soberanos no ha estado exento, a pesar de su corta existencia post-reestructuración, de innumerables rumores con respecto al no pago de los compromisos asumidos, nuevamente vuelve a entrar en foco la deuda soberana. Esta vez con comentarios enunciando la posibilidad de que no se paguen los compromisos pactados, con especial atención al vencimiento que ocurre en enero de 2024, a comienzos de la gestión entrante. Aquí se intentará brindar algo de contexto con respecto a la estructura de pagos del Tesoro y cuál podría ser el camino por transitar.

LAVOZCOMAR: Debate acalorado en el recinto por el Presupuesto 2024 y los cambios en las atribuciones a los tribunos provincialesSe dio inicio este miércoles, pasadas las 16.30, el debate en el recinto en el que se espera que cerca de la medianoche los legisladores del bloque de Hacemos por Córdoba y la bancada de la UCR se crucen con dureza por el proyecto de la nueva ley del Tribunal de Cuentas.

MİNUTOUNOCOM: Sergio Massa suma apoyos de presidentes y exmandatarios que “lo votarían con las dos manos”El candidato de Unión por la Patria continúa recibiendo respaldos de cara al balotaje del domingo contra Javier Milei.

TODONOTİCİAS: Dólar hoy: a cuánto cotizan el oficial, el blue, el MEP, el CCL y el Cripto este miércoles 15 de noviembreDólar hoy: a cuánto cotizaron el oficial y las otras opciones cambiarias este miércoles 15 de noviembre

İPROFESİONAL: Trabajadores de empresas tecnológicas inician comisión paritaria para negociar salariosLos trabajadores de las empresas tecnológicas, incluyendo las del software y servicios informáticos y de videojuegos, y de la economía del conocimiento, han iniciado una comisión paritaria en el Ministerio de Trabajo para negociar sus salarios con las cámaras empresariales. La convocatoria ha sido considerada como histórica por el sindicato, pero ha recibido una reacción negativa por parte de las cámaras representantes de las empresas.

CRONİSTACOM: Correlación entre el contado con liquidación y el S&P MervalLa correlación entre el contado con liquidación y el S&P Merval es alta en los últimos meses. El mercado encuentra en las acciones en pesos una buena cobertura ante una suba del dólar. Sin embargo, recomiendan selectividad dado los riesgos económicos y el factor político, el cual se está definirá este fin de semana en el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. El mercado ve un techo en las tasas de la Fed y apuesta por bonos más largos. Wall Street festeja el dato de inflación en EE.UU. y se disparan las acciones. Buscando cobertura cambiaria. La dinámica de las acciones en pesos y el tipo de cambio contado con liquidación (CCL) muestra una importante correlación en los últimos 6 meses. Es decir, la tendencia de ambos activos se asemeja cuando se analiza el corto plazo, aunque claramente ambos tienen una dinámica distinta en cuanto al porcentaje de los avances y caídas que experimentan. Lo que queda en evidencia es que las acciones en pesos estuvieron funcionando como una buena cobertura ante el rally del contado con liquidación.

