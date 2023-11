Las acciones argentinas se destacan en el mercado

Las acciones argentinas se disocian de sus pares. Las ganancias en los papeles locales son mucho más abultadas que las acciones de países de la región.El mercado se torna optimista de mediano plazo, aunque con cierta cautela de corto, dado los desafíos macroeconómicos que enfrenta la Argentina.

Acciones y bonos Del rally a la cautela: qué pasará en el mercado en los próximos días Mariano GorodischReacción alcistaLas acciones argentinas se destacan en el día de hoy, incorporando a los precios la noticia de que Javier Milei es el próximo presidente de Argentina por los siguientes 4 años.Queda en evidencia que las acciones incorporan esta novedad fundamentalmente porque la dinámica de las acciones comprables es sustancialmente diferente a la de los papeles locales.Por ejemplo, las acciones de YPF suben 42% en el día de hoy, junto con Vista que gana 19%. En cambio, sus comparables de la región, como Ecopetrol y Petrobras apenas suman 5,5% y 3,5% respectivamente.Lo mismo ocurre con el sector financiero argentin





