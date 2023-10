Lanzamiento de alto voltaje: Ford ya vende el Mustang eléctrico en Argentina

Ford lanzó comercialmente en Argentina al Mustang Mach-E el primer vehículo 100% eléctrico que la marca del óvalo vende en el país.El Ford Mustang Mach-E el segundo modelo eléctrico más vendido en los Estados Unidos y con gran presencia en China y Europa llega a la Argentina en su versión más deportiva y equipada: GT Performance AWD Extended Range.

Además posee tres modos de conducción: Engage configurado para un manejo confortable; Whisper ideal para condiciones adversas y suelos resbaladizos; y Unbridle: pensado para una conducción deportiva con mayor rendimiento y control.Como en otros vehículos eléctricos el Mustang Mach-E cuenta con la opción de conducción con un solo pedal llamado One Pedal Drive.

