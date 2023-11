La viuda de Elvis Presley lloró al recordar la 'insoportable' muerte de su hija: 'Ella quería irse antes'

"Es insoportable", dijo Piscilla en una entrevista en la televisión británica."Es como si te quitaran una gran parte de tu vida", dijo. Luego la abracé y ella siguió su camino, y yo seguí el mío, y ese abrazo fue el El último abrazo que le di".

"Fue insoportable. Perdí a mi madre, perdí a mi nieto y perdí a mi hija. Todavía es impactante que no la tengamosPriscilla también reveló que Lisa-Marie había tenido pensamientos suicida desde que su hijo, Benjamin Keough, se había quitado la vida casi dos años antes:"Perder a Ben fue lo más difícil para ella. Él se quitó la vida, y él era el amor de su vida, ese niño, ella lo adoraba.

:"Lo extraño mucho. Extraño sus palabras, extraño su amor, extraño su risa, extraño su energía, extraño los momentos divertidos. Realmente no te das cuenta de los momentos divertidos que estás teniendo, hasta que te vas". Se divorciaron en 1973, tras seis años de matrimonio.

Controló Elvis Presley Enterprises hasta que vendió la mayor parte de sus acciones a una sociedad en 2005. Sin embargo guardó el control de Graceland, la propiedad en la que su padre . Aunque Lisa-Marie lanzó tres álbumes durante su carrera, nunca logró igualar el inmenso éxito mundial de su padre, uno de los artistas más famosos de todos los tiempos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: Golpeada por la tragedia: así está Ella, la hija de John Travolta que encontró un camino de sanación en la músicaElla, de 23 años, es la hija de John Travolta: Canta y actúa

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Aplausos de pie: la excelente imitación que Fátima Flórez hizo de Charlotte CaniggiaLa participante vio la imitación que hizo de ella y así reaccionó en redes.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Una mamá arruinó la propuesta de matrimonio de su hizo y su error se viralizó en TikTok: 'Ella dio lo mejor'La idea era que ella grabe el momento justo pero cometió una equivocación impensada.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: El huracán Otis destrozó la casa de Laura Bozzo y ella todavía no lo sabe: el DESESPERADO pedido de los fansSu hija confirmó los daños en la propiedad a través de las redes sociales y reveló: “Va a tomar mucho esfuerzo reconstruir todo”.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Invitó a su abuela a un recital, ella no pudo evitar las lágrimas y el video emocionó a todos en TikTokEl detalle del joven se viralizó en cuestión de días, ya que contó con miles de likes y comentarios.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LANACION: Maureene Dinar. El emocionado recuerdo de su amigo, César Juricich: “Ella soñaba con festejar los quince años de su hija”El diseñador César Jurisich despide a su amiga, “una mujer avasallante y frágil llena de creatividad”

Fuente: LANACION | Leer más ⮕