La violencia política en contexto electoral

"Seguí tirando la goma que es lo único que sabés hacer bien (aunque lo dudo).""Cerrá el orto vos gorda impresentable, fea de mierda, ¿por qué no se arreglan un poco las kukas?""Termina el colegio mamarracho, estas robando plata y no estas capacitada." Estas sonde la violencia en las respuestas a candidatas a diputadas, algo que se viene midiendo desde el 5 de octubre hasta la fecha.

, pero esto aún se investiga y no está plasmado. Debajo, a modo de ejemplo, se pueden leer tres tuits recientes y comentarios agresivos. Un gráfico refleja la probabilidad de que cada uno contenga cada tipo de violencia. Hay, además, un texto que lo explica. Sorprendente es el hecho de que tanto el, quien compartía el comunicado de la UCR con críticas a Mauricio Macri por su acuerdo con Javier Milei.

"Este proyecto visibiliza cómo la gente comenta sin contexto, sin justificativo -que nunca lo hay-, sólo agrediendo", dice, por su parte, Casademunt."Tal vez el posteo que hace una diputada es sobre determinado tema y la gente agrede con cosas que no tienen nada que ver con el posteo", suma."Estas candidatas reciben violencia no sólo por ser políticas sino también por ser, simplemente, mujeres", postula Hidalgo. headtopics.com

"Se mezclan todas las violencias. No hay una sin la otra. Puede aparecer un tuit con un sólo tipo de violencia, pero es fino el límite entre una y otra", aporta Casademunt. Latienen menos presencia en el gráfico. La primera implica amenaza a los bienes patrimoniales; la segunda remite a incitaciones que busquen generar coerción sobre la sexualidad de la mujer, comentarios o insinuaciones; la tercera es cualquier amenaza a la integridad física.

También se puede trabajar por zona geográfica, detectar cuántos son los bots que responden, etcétera. La información está disponible para grupos de investigación. Hidalgo va más allá de datos y conclusiones:". Habría que mejorar este espacio que usamos todos". Hace una comparación interesante:Álvarez, el coordinador, dice:"Es impresionante y sistemática la agresión. headtopics.com

