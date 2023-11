La verdad detrás del unfollow de Lionel Messi a Lali Espósito

“Leo te juro que no soy así todo el rato, por favor no me dejes de seguir”, había dicho en ese momento, en referencia a los posteos que ella hacía con sus amigos en esa sección.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: La aclaración del guardaespaldas de Lionel Messi por un problema con las redes socialesYassine Cheuko utilizó su cuenta de Instagram para enviarle una advertencia a sus seguidores tras la gala del Balón de Oro y el furor que generó su presencia con La Pulga

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TYCSPORTS: El chileno Mauricio Pinilla, contra Lionel Messi y el Dibu Martínez tras el Balón de OroEl exatacante de La Roja se mostró abiertamente en desacuerdo con haber premiado a los argentinos como los mejores del año. Sus duras palabras.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

PAGINA12: Lionel Messi a un periodista español: 'Mentís, una vez más'El capitán de la selección argentina desmintió una versión dada por la cuenta 'JijantesFC' sobre un encuentro con Joan Laporta, después de recibir el octavo 'Balón de Oro'.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: La REACCIÓN de VICTORIA Beckham por el octavo Balón de Oro que ganó Lionel MESSILa esposa de David Beckham, exfutbolista y uno de los propietarios del Inter Miami, le dedicó un mensaje al mejor jugador del mundo.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Un mexicano EXPLOTÓ de furia cuando Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2023: “Maldito ROBO”El influencer que idolatra a Cristiano Ronaldo subió un video en el que apuntó contra el astro argentino por haber sido premiado nuevamente.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Lionel Messi explotó contra una falsa noticia difundida por un periodista: “Mentís una vez más”El argentino usó sus redes sociales para desmentir una publicación que hablaba de él y Joan Laporta.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕