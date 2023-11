La tremenda caravana de los hinchas de Boca

Por lo tanto, Río de Janeiro cambiará de paleta cromática. Azul y oro irradiarán los fanáticos se harán sentir local en el Maracaná, pese a estar en la cancha de Fluminense.¿Todos tienen entradas? No, solo 20.000 tienen su tickets y con los palcos se suman 3.000 personas.

El resto aún no tiene lugar asegurado para ver el partido, puesto que el fan fest no estará abierto el sábadoLa contención de la masa de hinchas no es un tema menor en cuanto a la seguridad y o algún otro espacio abierto para que sea la sede de reunión para todos los hinchas de Boca que no tienen entradas. Y, así, evitar disturbios entre los demás brasileños que tampoco tienen entradas.A tres días de la final, las playas de Copacabana ya se van poblando de hinchas. Durante todo el día, los hinchas coparon la playa al ritmo de"En Río de Janeiro vamos a ganar... Y la vuelta vamos a dar...

Coscu le regaló una entrada al hincha de Boca que fue caminando a Río: qué jugador lo ayudó a conseguirlaBoca ya está en Río: la intimidad del viaje y dónde se hospeda para la final de la Libertadores

