La sociedad paga las consecuencias de su indolencia frente al poder

Para Eric Sadin, la sociedad está pagando las consecuencias de su "indolencia" frente al poder. El autor de "La era del individuo tirano" sostiene que hoy la gente redujo su acción política al voto y a expresarse "patológicamente" en las redes sociales. Dice que los nuevos tiempos exigen más la "movilización de nuestras propias fuerzas". Nuestros cuerpos y mentes están "exhaustos" por la dureza de las condiciones de vida y por la expansión de tecnologías que consumen nuestras energías.

Pero el problema no está sólo afuera: estamos pagando las consecuencias de nuestra "indolencia", de no habernos enfrentado más al poder, de no haber defendido lo conseguido. A su vez, hemos renunciado a imaginar "vías divergentes". Redujimos nuestra acción política al voto y a expresarnos "patológicamente" en redes sociales. Los nuevos tiempos exigen más la "movilización de nuestras propias fuerzas" que el depósito de todas nuestras expectativas en el Estado





Eric Sadin: “Las IA ofenden la dignidad humana”“Por primera vez, hay tecnologías con la facultad de incitarnos a actuar de tal manera u otra”, opina el pensador. Y que los estudiantes no necesitarán ir a la escuela: “Se podrán sentar y pedirle cosas al chatbot”, terminando convertidos en “una especie de vegetal”.

