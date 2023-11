La Selección Sub 23 jugará amistosos en Japón, ¿sin futbolistas del exterior?

Comenzó noviembre. Y la Selección Argentina ya tiene la mira puesta en la próxima doble fechas de Eliminatorias Sudamericanas, nada menos que contra Uruguay, en la Bombonera, y Brasil, en el Maracaná. No obstante,

otro equipo que tendrá rodaje será la Selección Sub 23 de Javier Mascherano, que siempre aprovecha el parate FIFA para disputar amistosos, en el Estadio IAI Nihondaira de la ciudad de Shizouka, a partir de las 14 horas (2.00 am de Argentina). Desde que comenzó la temporada, la Sub 23 ha disputado cuatro amistosos preparatorios: 2-1 y 3-0 vs. Bolivia, y 0-0 y 1-1 vs. Venezuela.

La razón detrás de esta decisión residía en que los clubes no están obligados a ceder futbolistas para los entrenamientos, pero sí deben hacerlo si éstos son citados para las Eliminatorias con la Mayor. headtopics.com

(Inter Miami). Todos futbolistas que han jugado y han sido parte troncal del planteo de Masche en los amistosos.En aquellos amistosos, la Selección Sub 23 hizo de local en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Por lo tanto, Scaloni pudo justificar la presencia de ciertos futbolistas en la Mayor, con el argumento de que los utilizaría en los entrenamientos, para luego cederlos a Mascherano. En esta ocasión, como irán a Japón, no lo podría"camuflar".

la lista aún está en estapa de confección y no se descarta la presencia de futbolistas del exterior en ella.El conjunto de Mascherano integrará el Grupo B, junto con Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. El debut para la Albiceleste será el 24/1, ante Perú, en el Estadio Misael Delgado de Valencia. Después, tendrá fecha libre y regresará contra Chile, el 30. El cierre del grupo será el 2/1, frente a Uruguay. La fase final se disputará en el Estadio Metropolitano de Barquisimeto, entre el 5 y 11 de febrero, con los dos mejores del A y los dos mejores del B. headtopics.com

