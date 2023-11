La Selección de básquet sumó su segundo triunfo en los Panamericanos

El equipo argentino, que finalizó ganando el primer tiempo por 43 a 33 después de un parcial de 22-15 en el primer cuarto, tuvo una buena actuación y logró la segunda victoria consecutiva. Sin embargo, el triunfo de Venezuela sobre República Dominicana dejó el grupo abierto, con los cuatro equipos con chances de clasificarse.

Tras la buen ventaja del primer parcial, en el tercer cuarto el equipo albiceleste mantuvo la regularidad con el buen goleo de Martín Cuello y Juan Bocca, pero los panameños reaccionaron en el último cuarto hasta acercarse a cinco puntos (75-80) a menos de dos minutos para el cierre. Fue entonces cuando Argentina recuperó el ritmo inicial y terminó imponiéndose por ocho puntos.

Este jueves a partir de las 10.30 el equipo nacional definirá su chance en el Grupo A ante República Dominicana. Con una victoria se adjudicará la zona, mientras que una derrota obligará a esperar el resultado de Venezuela-Panamá para saber su suerte.Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.

