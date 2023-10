La REVELACIÓN del mozo viral de Boca sobre su pedido a Jorge Almirón

"Un día me filmaron agitando con los clientes. Yo venía justo con tres pizzas. Bajé dos, me quedé una en la mano y empecé a arengar.

La gente ya me conoce y siempre espera a que esté yo en el salón para que empecemos a cantar todos juntos"Es increíble lo que estoy viviendo.El día que Boca ganó la Intercontinental Sub 20 vinieron tres nenitos al local y me preguntaron si podía sacarme una foto con ellos”A principios de octubre, El Cuartito recibió la visita de Almirón y Coppola, y el encargado de atenderlos fue Alejandro.

"Apenas entró Jorge, todo el mundo se le acercó a saludarlo. Y no quise molestarlo, pero antes de que se fuera me acerqué y se la hice corta, face tu face:, aseguró el mozo, quien además manifestó tener fe de poder conseguir la tan ansiada Copa Libertadores. headtopics.com

El próximo 4 de noviembre, Boca jugará la final ante Fluminense en el Estadio Maracaná, y Montes tiene un sueño. Luego de afirmar que no pudo conseguir entradas, los hinchas del Xeneize arrancaron una movilización para poder ayudarlo a cumplir su deseo de estar en Río de Janeiro"Les agradecí a todos, pero la realidad es que no quiero quedar como un pedigüeño"“Si es por el viaje, yo me arreglo. Agarro el auto y voy haciendo el tramo por etapas, como se pueda. El tema es la entrada.

