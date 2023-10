La revancha de Ivo Cassini: lo operaron dos veces de un riñón y ganó la medalla plateada en los Juegos Panamericanos 2023

La historia de superación de Ivo Cassini es emocionante: de ser operado dos veces de un riñón a ganar la medalla plateada en los Juegos Panamericanos 2023. Su segundo puesto en aguas abiertas alimentó el medallero de la delegación argentina en Santiago de Chile.El nadador llegó en segundo lugar en la final de Aguas Abiertas Masculino en la carrera de 10 kilómetros, con un tiempo de 1:50:23.6 Estoy muy emocionado.

ace ocho semanas me operaron del riñón derecho, estuve 10 días parado sin poder nadar. Me intervinieron dos veces . Me pregunté por qué me pasaba esto y si iba tener una revancha después de tantos años de sacrificio y esfuerzo. La verdad que se pudo, Dios me ayudó.Fue algo totalmente inesperado. Terminaba un lunes, cuando volví del Mundial de Japón. Un entrenamiento excelente y cuando fui a hacer pis en mi casa, literariamente estaba orinando vino tinto.

. Fui al médico automáticamente, me pudieron hacer bien la intervención. Después de eso pude retomar la actividad y me sentí muy bien, menos la primera semana

