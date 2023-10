La reacción de Paula Chaves a la renuncia de Zaira Nara a Bailando 2023

Zaira Nara renunció al Bailando 2023 luego de que Coti Romero y Charlotte Caniggia la mencionaran en un cruce que mantuvieron en el programa del miércoles. La ex Gran Hermano contó en el programa que Charlotte le había dicho que las hermanas Nara eran famosas por haber hecho sexo oral.

Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”. “Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”, sostuvo y cerró: “Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”. En ese marco, Paula Chaves - examiga de Zaira - fue consultada en un móvil de LAM sobre la decisión de la modelo.

Leer más:

minutounocom »

Charlotte Caniggia sin filtro: apuntó contra Wanda y Zaira NaraLa participante del Bailando 2023 no tuvo miedo de decir cómo cree que llegaron a la televisión las mediáticas. Leer más ⮕

Zaira Nara renunció al streaming del Bailando 2023 y publicó un contundente descargo: “Hieren mi dignidad”Mediante un fuerte comunicado que compartió en sus redes sociales, la modelo anunció que se baja del programa y dejó entrever los motivos Leer más ⮕

Zaira Nara se baja del streaming de Bailando 2023La modelo publicó un contundente mensaje en redes sociales en el que explicó los motivos de su decisión. Leer más ⮕

La furia de Zaira Nara tras los dichos de Charlotte Caniggia: “Hieren profundamente mi dignidad”La modelo renunció al streaming del “Bailando 2023″, después de que la mediática cuestionara la llegada de ella y de su hermana, Wanda Nara, a los medios. Leer más ⮕

Zaira Nara renunció al 'Bailando 2023' por un escandaloso motivoLa modelo comunicó su decisión en sus redes sociales.Se mostró muy molesta y decepcionada. Leer más ⮕

Tras su renuncia al Bailando, Yanina Latorre liquidó a Zaira Nara y reveló cuánto cobrabaLa panelista de LAM criticó la postura que tomó la modelo.'Dolor país', ironizó la mujer de Diego Latorre. Leer más ⮕