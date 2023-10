La reacción de Marcelo Tinelli ante la renuncia de Zaira Nara al Bailando: Me parece increíble

Marcelo Tinelli, en el arranque del "Bailando 2023". Al conductor le sorprendió la decisión de Zaira Nara. (Archivo La Voz/Negro Luengo).Zaira Nara renunció al streaming del Bailando y no se va en buenos términos: “Jamás imaginé que...”

El conductor tomó la palabra luego de que Coti Romero se disculpara con la modelo y conductora por el conflicto en el que también estuvo involucrada Charlotte Caniggia. La exparticipante dedijo al aire que Caniggia le había transmitido que las hermanas Nara habían trascendido en el medio por “chupar p…”.

Ante eso, y tras leer el descargo de Nara, Tinelli se mostró sorprendido por lo que él consideró un chiste. A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa “Bailando por un sueño”. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se…“De verdad que un chiste como ese lleva a esto? Me parece hasta increíble. headtopics.com

“No puedo creer que eso sea en serio”, agregó Tinelli, que lanzó un par de chicanas contra la actitud tomada por Nara (“por ahí no durmió bien”, acotó). Luego sumó: “Me parece tremendo decir eso, la queremos mucho a Zaira, me encanta, me parece una mujer divina. No me parece que este programa lleve a decir esto”.

Sobre el término utilizado por Nara, quien manifestó que la había “injuriado”, el animador agregó: “¿Injuriado? Si yo tengo que sacar un comunicado o alguien que participa acá, de las cosas que se le dicen a cada uno de los que están acá… habitualmente, es un programa en el que nos reímos y nos divertimos, pero bajo ningún aspecto se le faltó el respeto”. headtopics.com

