La reacción de Javier Milei ante el acercamiento de Sergio Massa con trabajadores de plataformas

Los"pibes Rappi", símbolo de precarización, que entraron al mercado de trabajo sin conocer derecho laboral alguno, tuvieron gran protagonismo en la campaña electoral.

Ante el anuncio de Sergio Massa de construir espacios de descanso y un programa piloto de cobertura de seguros más amplia a la actual,"Cómo lloran los Kirchos por el desarrollo de la App para fiscalizar. Les duele que los intelectuales estén de este lado, les duele no tener talento. Los intelectuales avanzan", es el primer tweet que compartió el libertario.

También compartió un"comunicado a favor de Javier Milei" firmado por"Repartidores de Argentina". No mencionan las medidas de Massa, pero expresan el apoyo a la candidatura del libertario por comprender"la importancia de un cambio que verdaderamente represente y defienda nuestros derechos, así como el entorno económico en el que operamos día a día". Este es un contenido original realizado por nuestra redacción.

Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó 2 a 0 a Almirante Brown y se adjudicó el ascenso a la Liga ProfesionalEmma Stone deslumbra en Pobres criaturas, ganadora del León de Oro en Venecia y uno de los grandes estrenos del festival de Mar del PlataCon Kant en el kiosco: la masificación del libro en la Argentina, el investigador Guido Herzovich ganó la primera edición del Premio Ampersand de Ensayo 2021.Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MINUTOUNOCOM: Sergio Massa y Javier Milei presentan sus propuestas ante la Unión Industrial ArgentinaEste martes será el turno del candidato de Unión por la Patria, mientras que el libertario lo hará en los próximos días.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

CLARINCOM: Nueva encuesta para el balotaje: cómo está la pelea entre Sergio Massa y Javier MileiEs un estudio de la consultora Proyección.Fue una de las que acertó el triunfo oficialista el 22-O.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

PAGINA12: Balotaje Elecciones 2023: la campaña de Sergio Massa y Javier Milei, minuto a minutoLos candidatos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza se preparan para la votación decisiva. Sus propuestas, la búsqueda de votos, los preparativos para el debate y el posicionamiento de Juntos por el Cambio y el resto de las fuerzas políticas.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Balotaje: De Loredo criticó a Sergio Massa pero tampoco definió su apoyo a Javier MileiEl diputado nacional y excandidato a intendente de Córdoba se expresó en redes sociales. Los detalles.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

CLARINCOM: Sergio Massa arrasó en las cárceles: aventajó por 56 puntos a Javier MileiUnión por la Patria obtuvo el 72% de los votos.Creció 25 puntos respecto a las PASO.Cuántos detenidos fueron a votar y cómo le fue al resto.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei: este miércoles sortean los seis temasDe cara al domingo 12 de noviembre, la Cámara Nacional Electoral sorteará los ejes temáticos que tratarán los candidatos Sergio Massa y Javier Milei.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕