La Provincia oficializó una batería de anuncios en salud y educación. Claro que reconocemos el esfuerzo y el mérito, pero eso no tiene sentido si no se dan las condiciones para que sea fructífero. Tenemos pibes que han nacido en condiciones adversas y de ahí se los saca con éstas políticas. Se hace con amor, presencia y compromiso. El Estado y el laburo se milita, es un adicional y un plus de razonamiento y conciencia.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires se reunió en la capital provincial para continuar con su itinerario de anuncios, entregas y presentaciones

:

TELEFENOTİCİAS: Coronavirus en Argentina: confirmaron 65 nuevas muertes y suman 6.795 en totalDesde el último reporte emitido, se registraron 65 nuevas muertes. 45 hombres, 28 residentes en la provincia de Buenos Aires ; 1 residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 10 residentes en la provincia de Jujuy; 1 residente en la provincia de Mendoza; 2 residentes en la provincia de Santa Fé; 1 residente en la provincia de Río Negro; 2 residente en la provincia de Salta; y 20 mujeres; 13 residentes en la provincia de Buenos Aires ; 1 residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 4 residentes en la provincia de Jujuy; 1 residente en la provincia de Salta; y 1 residente en la provincia de Río Negro.

TELEFENOTİCİAS: Coronavirus en Argentina: confirmaron 80 nuevas muertes y suman 8.129 en totalDesde el último reporte emitido, se registraron 80 nuevas muertes. 47 hombres, 26 residentes en la provincia de Buenos Aires ; 8 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residente en la provincia de Chaco; 3 residentes en la provincia de Jujuy; 3 residentes en la provincia de Neuquén; 2 residentes en la provincia de Santa Fé; 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego; 2 residentes en la provincia de Santa Cruz; y 33 mujeres; 24 residentes en la provincia de Buenos Aires ; 5 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Río Negro; y 3 residentes en la provincia de Jujuy. no se Dan cuenta que el gobierno que tenemos se a juntado con todos los presidentes del mundo y quieren que nos enfermemos todos..quieren equilibrar el mundo..x eso habilitan todo..x cada muerte el gobierno ya esta ahorrando guita.en jubilaciones,pensiones.plan x hijo.

TELEFENOTİCİAS: Coronavirus en Argentina: confirmaron 82 nuevas muertes y nuevos 9.230 casosDesde el último reporte emitido, se notificaron 48 nuevas muertes. 34 hombres, 14 residentes en la provincia de Buenos Aires ; 10 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Chaco; 4 residentes en la provincia de Córdoba; 2 residentes en la provincia de Río Negro; 1 residente en la provincia de Santiago del Estero; 2 residentes en la provincia de Tierra del Fuego; y 14 mujeres; 7 residentes en la provincia de Buenos Aires ; 3 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residentes en la provincia de Córdoba; 2 residentes en la provincia de Santiago del Estero. Nunca mostraron un muerto!🤔 Hay que ver para creer!😠 pff la semana q viene explota Y cuántos murieron por otras enfermedes? Ah cierto de eso no se habla.

PAGİNA12: 'Wado' de Pedro pidió mudar YPF a una provincia patagónica | 'Basta de atender en Buenos Aires'Durante su intervención en la cumbre del PJ en Mendoza, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, cuestionó que la Argentina sea 'un país unitario' y pidió mudar a la petrolera YPF a una provincia patagónica para construir un país 'un poco más... Sería buena idea tambien mudar la Capital. Instalar sus oficinas en el patio de sus reales dueños, de esa gran parte privada ¿no? Sería lógico. Y lo dijo de corrido O demoró 20 minutos?

CLARİNCOM: Crecen los vinos de la provincia de Buenos Aires: ¿son tan buenos como los de Mendoza?Cada vez hay más bodegas y se exportan a Europa y Norteamérica. Qué etiquetas vale la pena probar y dónde conseguirlas. Si hip hip Bueeenooo... así como el no útil de intento de gobernador (con minúsculas) quiso hacer de Buenos Aires una provincia petrolera, ahora va a ir por convertirla en provincia explotadora de vitivinicultura, con exportación y todo.... no tiren ideas cheee !!!!!

AGENCİATELAM: Buenos Aires Ballet comienza una gira por Santa Fe, Entre Ríos y Buenos AiresSe trata de la compañía creada en 2015 por el primer bailarín del Teatro Colón Federico Fernández. Tendrá un repertorio compuesto por 'Sinfonía para un nuevo mundo', con coreografía de Emanuel Abruzzo y música de Antonin Dvorak, y 'Entretangos', distintas versiones de músicas de Piazzolla con una fuerte personalidad tanguera y destreza técnica.

