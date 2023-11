La primera dama es Fátima Flórez, una imitadora de Cristina Kirchner

Ironías del destino la primera dama es Fátima Flórez una mujer que se hizo famosa imitando a Cristina Kirchner. El noviazgo con Javier Milei -ayer nomás- fue casi tan urgente como todo la carrera política del ahora electo Presidente de la Nación.“Ay yo de política no entiendo nada de nada' supo decirle Fátima a Clarín. 'Cuando hago personajes políticos como Cristina tengo guionistas. En lo de Lanata tenía un guionista pero si me preguntás a mí yo Fátima no creo que haya que opinar de política”.

Fue unos años atrás cuando ella era furor en PPT el programa de Jorge Lanata y descubrimos a esa mujer voluptuosa que se vestía según las reglas del mundo del espectáculo es decir sexy.Alguien que debía pintar para vedette y sin embargo nos sorprendía en un rol absolutamente distinto. 'No me interesó vedette es un trabajo bastante efímero' dijo. 'Igual creo que si tenés un buen lomo hay que saber aprovecharlo en este medio. Yo fui tentada varias veces para ser vedette pero a mí me gusta mucho hacer lo que hago





clarincom » / 🏆 3. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Como Javier Milei, el día en que Cristina Kirchner estuvo molesta por los “ruidos” en C5NAl igual que Milei en A24, CFK tuvo un episodio similar, pero en el canal C5N.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 81,9 Leer más »

Nueva encuesta sobre el balotaje Sergio Massa - Javier Milei: el dato que recibió Cristina KirchnerSe conoció un nuevo sondeo de Analogías, la consultora que mide para los Kirchner, con un dato que podría preocupar al oficialismo.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 81,9 Leer más »

Javier Milei elogió Mauricio Macri por su 'rol patriótico': 'Sacó de la cancha a Cristina Kirchner'El candidato de La Libertad Avanza dijo que el expresidente tuvo un 'gesto de grandeza'.Aseguró que hay 'una maquinaria de lavado de cerebros para abrazar ideas socialistas' y apuntó que Massa 'le puso plata en el bolsillo a la gente', que 'entonces va y vota'.'Es el modelo de la casta', explicó.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

En medio de rumores de ruptura con Javier Milei, Norberto Marcos ya reemplazó a Fátima FlorezEl productor Norberto Marcos hizo dio vuelta la página en lo sentimental y en lo laboral luego de su separación de Fátima Florez, por eso ya está pensando en una nueva mujer.

Fuente: minutounocom - 🏆 14. / 21 Leer más »

Javier Milei y Fátima Florez atraviesan una crisis: ¿Hay una tercera en discordia?En el ambiente del espectáculo trascendió un rumor que impacta de lleno en la pareja.

Fuente: Cronistacom - 🏆 8. / 50 Leer más »

Así se verían los hijos de Javier Milei y Fátima Florez, según la inteligencia artificialGracias a la tecnología ahora podemos imaginar la apariencia que tendrían un hijo y una hija del candidato presidencial libertario y la artista.

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »