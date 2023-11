La PREDICCIÓN del gato vidente para Boca vs. Fluminense, por la Copa Libertadores 2023

a su derecha el del cuadro brasileño, que va por su primera Libertadores, a su izquierda el del Xeneize, que va por la séptima, pero en los metros finales cambió su decisión y terminó comiendo ni más ni menos que el plato azul y oro

MINUTOUNOCOM: Final de la Copa Libertadores: cómo están las apuestas para Fluminense vs BocaA días del encuentro entre Boca y Fluminense, la casa de apuestas online pone como favorito al equipo brasilero. ¿Qué apuesta paga más para la finalísima?

MINUTOUNOCOM: Atento Boca: Fluminense recupera soldados para la final de la Copa LibertadoresEl Xeneize y el Flu disputarán el título este sábado 4 de noviembre en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

TYCSPORTS: Boca vs. Fluminense: Conmebol confirmó qué banda tocará en el show previo de la Copa LibertadoresEl grupo argentino estará presente el 4 de noviembre en el Maracaná para musicalizar el show de apertura del Xeneize al ritmo de la conocida 'Cumbia de los Trapos'. El otro cantante que ambientará la previa para Brasil será Ferrugem.

TYCSPORTS: Cómo salió el último Boca vs. Fluminense en la Copa LibertadoresEl Xeneize y el Flu, que se medirán el 4 de noviembre en el Maracaná de Río de Janeiro, se cruzaron en los cuartos del 2012, que terminaron con un final de película.

TYCSPORTS: Qué dijo Valentini antes de Boca vs. Fluminense, por la Copa Libertadores 2023El zaguero recordó su llegada al club a los 14 años y se refirió al grupo que irá por la séptima conquista de América.

LANACION: Boca vs. Fluminense: los diamantes de Boca Predio, ante su primera prueba de fuego internacionalCristian Medina, Valentín Barco, Equi Fernández y Nicolás Valentini, las joyas made in Ezeiza que estarán desde el arranque en el Maracaná

