La Policía porteña detuvo al hombre que violó a la empleada de una panadería de Palermo

El mismo día su identidad fue confirmada por las autoridades y su imagen fue dada a concoer por si alguien conocido podría aportar datos sobre su paradero para detenerlo.El ahora detenido de 35 años fue identificado e individualizado gracias al trabajo del Laboratorio de Escena del Crimen de la Policía Científica que logró obtener huellas dactilares de un envase de jugo que el detenido dejó en el lugar.

