Según Pascal el corazón tiene razones que la razón no entiende. Este sábado de la política lo copiamos así: la política tiene razones que la razón no entiende. Por qué si no tanta macana de uno y del otro lado del balotaje como si las metidas de pata sumaran votos. Massa se ahoga por la falta de nafta que sólo la imbatible impericia de su gobierno puede explicar y Diana Mondino de lo más sensato del mileismo va y habla y cambia la agenda con eso de que el mercado de órganos es algo fantástico

. Se metió en un lío y metió a Milei en el que Milei estaba de salida.Y mientras tanto el yachtman Insaurralde que firmaba los decretos de Kicillof con Sofía Clerici en el Mediterráneo sigue de licencia en la intendencia lomense. ¿No es extraordinario? Cruzando el río en cambio siguen profesando un tradicionalismo político incomprensible para nosotros aunque ahora algo enturbiado.Primero aclaremos: sumaron un uruguayo a la larga lista de narcos con vinculaciones políticas en la región. Es Sebastián Marset de Montevideo y amplio prontuario pese a sus 32 años. Lo busca medio mundo pero no lo encuentra. Como todo narco también es lavador pero ni aun así ni la DEA da con él.Indirectamente o no tanto se lo vincula con la muerte de un fiscal colombiano. Un mafia de estos tiempos de la globalización narco. ¿Cuál es el último capítulo de su historia? Por andar con un pasaporte paraguayo falso lo apresaron en 2021 en Duba

:

LANACION: Diana Mondino, la nueva “vocera” autorizada por Milei que comparó el matrimonio igualitario con “tener piojos”El diputada electa es uno de los rostros más amables de La Libertad Avanza, lo que no le impidió cometer algunos errores no forzados en las últimas horas; además, volvió a la carga con la idea de un “mercado de órganos”

Fuente: LANACION | Leer más »

PERFİLCOM: Mondino: 'El Gobierno tomó mi idea del mercado de órganos y la distorsionó'Diana Mondino en Modo Fontevecchia 02/11/2023

Fuente: perfilcom | Leer más »

CLARİNCOM: Otra polémica de Diana Mondino: comparó el matrimonio igualitario con tener piojosLa canciller de un eventual gobierno de Javier Milei lo dijo en la misma entrevista en la que defendió la idea de un 'mercado de órganos'.'Si vos preferís no bañarte, es tu elección', agregó.

Fuente: clarincom | Leer más »

PERFİLCOM: Mondino comparó el Matrimonio Igualitario con 'tener piojos'Diana Mondino y la dolarización

Fuente: perfilcom | Leer más »

AGENCİATELAM: Diana Mondino va por más: comparó el matrimonio igualitario con tener piojosLa diputada de LLA y eventual canciller en un hipotético gobierno de Milei afirmó que como liberal está de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno , pero luego lanzó una polémica comparación que generó el inmediato repudio de funcionarios, legisladores y referentes de la comunidad LGBTIQ+.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más »

MİNUTOUNOCOM: Aberrante: Diana Mondino comparó al matrimonio igualitario con tener piojosLa diputada electa y estrecha colaboradora de Javier Milei respaldó el matrimonio igualitario asegurando que 'si preferís tener piojos, es tu elección'.

Fuente: minutounocom | Leer más »