La Plata: ordenaron abrir 69 urnas y mañana se sabrá quién ganó la elección

Alak sostuvo el lunes que el escrutinio definitivo lo dio ganador, arrebatándole así la conducción a Garro. En una entrevista televisiva, el actual ministro de Justicia dijo que ganó las elecciones"por más de 890 votos".

Por su parte, Garro remarcó también el lunes que"aún no se cargó la totalidad de las mesas que se escrutaron", por lo que advirtió que"todavía no se conoce el resultado final de la elección". El presidente Alberto Fernández felicitó a Alak:"Quiero felicitar a mi querido amigo @Julio_Alak, quien será el nuevo intendente de La Plata tras el escrutinio definitivo. Estoy convencido de que su amplia experiencia le permitirá hacer un gran trabajo garantizando igualdad y desarrollo para las y los platenses".

Lo mismo hizo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof:"El escrutinio definitivo confirmó que en La Plata, las y los vecinos eligieron un proyecto político que va a volver a poner en valor la capital de nuestra provincia".

