La partIcular razón de Pochettino para criticar el partido del 24 de diciembre: “Es el aniversario...”

Mauricio Pochettino, técnico del Chelsea, aseguró que no está contento con la decisión de la Premier League de programar el partido contra elLa Premier League decidió romper esta tradición que duraba 28 años (el último partido el 24 de diciembre fue un Leeds United-Manchester United en 1995) para contentar a las televisiones y sin tener en cuenta a los aficionados, que tendrán que desplazarse a Wolverhampton pese a la escasez de trenes en esa fecha.

“No estoy contento porque el 23 es el aniversario con mi mujer y el 24 es una fecha importante por la noche para los argentinos. Ni los aficionados están contentos con esta decisión ni yo lo estoy tampoco”, dijo Pochettino este viernes en rueda de prensa.

“Es una situación difícil y que no va a cambiar. Tenemos que aceptar que estamos en Inglaterra y que esto es diferente al resto del mundo. Aunque no esté contento con ello tenemos que estar a nuestro mejor nivel y aceptar una situación que no va a cambiar”, comentó. headtopics.com

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Vía San Luis “En San Luis falta Guadalupe Lucero y tiene que volver “, Silvia no pierde la esperanza de volver a abrazar a su nietaUn bebé sanjuanino tiene problemas de crecimiento y su familia no puede acceder al medicamento: buscan llegar a Lionel Messi

Leer más:

LAVOZcomar »

FURIA en Chelsea con la Premier League: 'Es totalmente inaceptable'Luego de que la liga rompa con una tradición de 30 años y programe el partido ante Wolves para el 24 de diciembre, los fanáticos estallaron de bronca. Leer más ⮕

Milei es peligroso y desequilibrado, irse con él es una perpetuación de la grietaPara el senador y excandidato a jefe de Gobierno porteño, el libertario es un demagogo extremista de derecha , y volvió a cargar contra Macri: lo acusó de ser un gran irresponsable y antidemocrático , y de querer joder la continuidad de Juntos por el Cambio. Leer más ⮕

Internas en JxC: “La situación es bastante tensa en todo lo que es el arco opositor”Ariel Maciel sobre los movimientos de los candidatos de cara al balotaje Leer más ⮕

Lula sobre el conflicto en Medio Oriente: No es una guerra, es un genocidioEl presidente de Brasil, país que ocupa la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de la ONU, cuestionó la magnitud de los ataques que Israel ha llevado adelante como respuesta al acto terrorista perpetuado por Hamas. Las tropas hebreas han matado a casi 2.000 niños que no tienen nada que ver con esta guerra , lamentó. Leer más ⮕

Esta es la mejor empresa grande del país para trabajar y es argentina: qué ofreceMercadoLibre se coronó por quinto año consecutivo en la categoría de más de 1000 empleados del ranking elaborado por revista Apertura. Sus secretos para seguir siendo un empleador top a nivel regional. Leer más ⮕

La tradición de la Premier que romperá el Chelsea de Enzo FernándezDespués de casi tres décadas, la liga inglesa tendrá un partido en vísperas de Navidad: los Blues contra los Wolves. Leer más ⮕