La odisea de Ivo Cassini en los Juegos Panamericanos: de operarse el riñón hace dos meses a ganar la medalla de plata en el agua

Ivo Cassini comenzó a soñar con los 10 kilómetros de aguas abiertas de Santiago 2023 inmediatamente después del sabor amargo que le dejó el quinto lugar que consiguió en esa disciplina en la cita continental de Lima. El marplatense quería revancha y para eso trabajó durante cuatro años. Pero hace ocho semanas una operación de riñón de urgencia puso en jaque su presencia en la capital chilena.

'Fui al médico inmediatamente. Por suerte me pudieron hacer bien la intervención pero estuve diez días parado. Fue totalmente inesperado. Los primeros siete días me sentía muy mal pero por suerte después me empecé a sentir muy bien. La verdad les tengo que agradecer a todos los médicos y las personas que me atendieron en ese momento porque sin ellos no estaría acá' continuó.

Juegos Panamericanos: día clave para el tenis argentino en busca de los Juegos OlímpicosLourdes Carlé, Julia Riera y Díaz Acosta juegan las semifinales en Santiago y en caso de ganar, se clasificarán para París 2024. Leer más ⮕

La revancha de Ivo Cassini: lo operaron dos veces de un riñón y ganó la medalla plateada en los Juegos Panamericanos 2023El atleta argentino pasó tuvo un problema de salud hace dos meses y dio la nota en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Leer más ⮕

A Ivo Cassini lo operaron dos veces de un riñón y ganó la medalla plateada en los Juegos Panamericanos 2023El nadador argentino tuvo un problema de salud hace ocho semanas y se subió al podio en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Leer más ⮕

Juegos Panamericanos 2023: Qué argentinos que se clasificaron para París 2024 en Santiago 2023Hasta el momento se consiguieron tres plazas para los Juegos Olímpicos: Fernanda Russo, Federico Gil y Franco Serrano. ¿Qué deportes otorgan plazas? Leer más ⮕

Juegos Panamericanos 2023: el básquetbol femenino logró un triunfo histórico y se metió en semifinalesLa selección femenina venció a Puerto Rico 77-75 y jugará por una medalla.También hubo actividad en beach volley, tenis, pentatlón moderno , tiro y ciclismo. Leer más ⮕

Las Leonas van con Estados Unidos por los Juegos PanamericanosTras el gran debut con goleada ante Uruguay, el seleccionado argentino femenino de hockey, Las Leonas, enfrentará este sábado desde las 11.30 a su par de Estados Unidos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en busca de seguir su camino |b... Leer más ⮕