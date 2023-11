La Noche de las disquerías se expande a todo el país con descuentos y shows en vivo

Corrientes 5233): show en vivo de Lethal Gramática Tapia Cesar Pavón Orquesta y Turbocoopers. Descuento 20% con cualquier medio de pago en todos los productos. Rock´N Freud (Arenales 3455): descuento 15% efectivo en todos los productos. Descuento 10% transferencia en todos los productos. Tempo de Borges Disquería (Borges 1666): descuento 20% pago al contado en todos los productos (sólo música).

CRONISTACOM: ¿Qué es el método 15/30/15 para aprender idiomas?Alex Rawlings, un hipérglota con el método 15/30/15. Descubre qué determina la velocidad de aprender idiomas.

AGENCIATELAM: La Noche de la Gastronomía porteña, este miércoles en más de 200 bares y restaurantesLa iniciativa, impulsada por BA Capital Gastronómica, busca consolidar a la actividad como fuente de desarrollo económico y empleo, fomentando el consumo y la activación del sector.

LAVOZCOMAR: Noche de los Museos 2023: grilla con todas las actividades para este viernesSerá el 3 de noviembre desde las 20. Participan más de 20 museos de la Universidad Nacional de Córdoba; 19 espacios de la ciudad de Córdoba, y otros del interior provincial. Habrá boleto gratuito para el evento.

LAVOZCOMAR: La UNC participará este viernes de la Noche de los MuseosSerá el 3 de noviembre desde las 20. Participan más de 20 museos de la Universidad Nacional de Córdoba; 19 espacios de la ciudad de Córdoba, y otros del interior provincial.

LAVOZCOMAR: Clima en Córdoba: ¿Cómo estará la temperatura este martes en la Ciudad?Luego de un fin de semana caluroso y un descenso en las temperaturas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

