La negatividad del discurso durante la campaña electoral en Argentina

La negatividad del discurso alcanzó valores sin precedentes durante la campaña electoral en Argentina. Las menciones de sentimiento negativo superaron a las positivas, conformando un bloque de menciones negativas que marcan la línea de la conversación en redes sociales. A pesar de ello, la palabra 'culpa' contribuyó a bajar los niveles de rechazo sobre los candidatos. El candidato logró incrementar la positividad en la conversación digital sobre su figura.

:

TODONOTİCİAS: Juicio contra la Argentina: piden que se usen las acciones de YPF como garantíaTras el fallo adverso, el país debería depositar una garantía por US$16.100 millones si pretende apelar y no estar sujeta a embargos de bienes. El Estado argumentó que no tiene capacidad financiera ni recursos para hacerlo, pero los demandantes no le creen y sugirieron a la jueza que se usen las acciones de la petrolera.

Fuente: todonoticias | Leer más »

AGENCİATELAM: Las propuestas de Milei son una apuesta populista y temeraria para ArgentinaAsí lo señaló la economista internacional al referirse a las inciativas económicas del candidato libertario. Además, aseguró que el achicamiento del Estado que propone sofocaría el crecimiento a largo plazo y la productividad .

Fuente: AgenciaTelam | Leer más »

LANACION: Todas las medallas conseguidas por la Argentina en los Juegos Panamericanos Santiago 2023La delegación nacional cosechó 75 preseas y se ubicó séptima en la clasificación general que dominó Estados Unidos

Fuente: LANACION | Leer más »

PERFİLCOM: Llega una nueva edición de Cyber Monday y crecen las expectativas en las agencias de turismoCibermonday

Fuente: perfilcom | Leer más »

CRONİSTACOM: CYBERMONDAY y boom de CRÉDITO por las compras online: cómo se preparan las financierasDurante la última edición, se concretaron ventas de productos y servicios por un total de $ 55.000 millones.

Fuente: Cronistacom | Leer más »

PAGİNA12: Las apuestas de Sergio Massa para las dos últimas semanas de campañaEl candidato de Unión por la Patria tiene previsto visitar Córdoba y posiblemente Santa Fe, además de continuar con las recorridas por la provincia de Buenos Aires. El foco estará puesto en dirigirse a los ciudadanos y sus preocupaciones, y en insistir en la convocatoria a un gobierno de unidad nacional.

Fuente: pagina12 | Leer más »