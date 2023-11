La NBA multó a Joel Embiid con 35.000 dólares por festejar a lo 'Dibu' Martínez

El gesto obsceno no le gustó a la NBA y la liga estadounidense impuso una multa al pivote por 35.000 dólares.El festejo de Embiid trajo inmediatamente el recuerdo de la celebración del arquero de la selección argentina durante los penales ejecutados en la tanda frente a Colombia, en la semifinal de la Copa América disputada en Brasilia.

Pero"Dibu" también se hizo notar y armó su propio show en la tanda de penales. Tras atajar los remates de, el arquero marplatense festejó con el mismo gesto por el que Embiid resultó sancionado. En esa ocasión, no hubo ningún tipo de sanción para Martínez, pero sí quedaron en la memoria de todos sus frasesEste es un contenido original realizado por nuestra redacción.

