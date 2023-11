La muerte de Matthew Perry: rompió el silencio Athenna Crosby, la mujer que fue vista con el actor en sus últimas horas de vida

Según informó en ese momento el medio TMZ, el actor norteamericano “aparentemente se habría ahogado” en su bañera tras un ataque cardíaco. “Nuestras fuentes dicen que fue encontrado sin vida en un jacuzzi”, explicaron. La noticia generó un verdadero shock en su familia, coprotagonistas de la serie, colegas, amigos y admiradores.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TELEFENOTICIAS: 'Descosolados': los padres de Matthew Perry hablaron tras la muerte del actorJohn Bennet Perry y Suzanne Morrison se refirieron a 'la trágica pérdida'.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: 'Desconsolados': los padres de Matthew Perry hablaron tras la muerte del actorJohn Bennet Perry y Suzanne Morrison se refirieron a 'la trágica pérdida'.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

PAGINA12: Postergan el informe sobre la autopsia de Matthew PerryLa Policía de Los Ángeles pospuso el informe final sobre la autopsia al cuerpo del actor Matthew Perry, quien fue encontrado muerto ...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: El elenco de Friends rompió el silencio sobre la repentina muerte de Matthew PerryJennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer rindieron homenaje a su difunto coprotagonista y amigo a través de un comunicado que publicaron en la revista People.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

CLARINCOM: El elenco de Friends despidió a su amigo Matthew Perry: el triste comunicadoLos miembros principales de la serie firmaron un mensaje en conjunto.Perry fue encontrado sin vida el sábado. Tenía 54 años.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: El comunicado de los protagonistas de Friends por la muerte de Matthew PerryJennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer rompieron el silencio tras la trágica muerte de su compañero.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕