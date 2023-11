La mamá de Blas Correas le donó un desfibrilador a la Policía

Con ese mensaje en Twitter y esa foto que se reproduce en la página se expresó en las últimas horas Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, el joven asesinado por la Policía en 2020 en el marco de un “gatillo fácil” que terminó con 11 uniformados condenados por la Justicia.

“Sólo todos juntos vamos a lograr que #justiciaporblas se convierta en un #nuncamas”, expresó días atrás Soledad, al anunciar la entrega de ese aparato médico vital para situaciones de emergencia.Blas Correas fue asesinado de un balazo por la espalda en agosto de 2020. Tras el crimen, policías le plantaron un arma de fuego trucha.

