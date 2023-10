La última canción de Los Beatles se lanzará en noviembre

siempre han tenido un talento para lo inesperado. Y ahora, el 2023 trae uno de los lanzamientos más esperados de su larga y eterna historia llena de acontecimientos. a las 11 hs de Argentina, vía Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. El single con doble Lado A: el single debut de la banda en Reino Unido, “Love Me Do,” realmente una contraparte de circulo completo verdaderamente adecuado para “Now And Then.

Ángel de Brito cruzó a Coti Romero en el Bailando 2023 por tildarlo de "falso": "No es solo hablar y decir pavadas todo el tiempo"Más en ExitoínaConflicto entre Israel-Hamas: preocupación por el peligro de ciberataques

Leer más:

perfilcom »

Los Beatles “se juntan” en noviembre en una canción inédita, “Now and Then”Now And Then – The Last Beatles Song (Short Film Trailer) Leer más ⮕

Lanzarán una nueva canción de los Beatles con la voz de John LennonLlamada 'Now and Then', fue desarrollada mediante inteligencia artificial. Leer más ⮕

Now and Then, la última canción de los Beatles, ya tiene fecha de lanzamientoSe trata de la composición atravesada por la sospecha del uso de inteligencia artificial para completar su producción. Fecha y otros detalles. Leer más ⮕

Gracias a la Inteligencia Artificial, Los Beatles REVIVIEN a John Lennon para su última canciónGracias a la IA lograron rescatar el audio de un tema inédito de John Lennon. Sale el jueves que viene y estará acompañada de un documental que retrata el proceso creativo. Leer más ⮕

Cuándo se lanzará la última canción de Los BeatlesEl tema será lanzado como single acompañado por Love Me Do , el primer corte con el que el legendario grupo de Liverpool se dio a conocer en 1962, a modo de gran parábola entre su debut y la composición final que cierra el círculo. Leer más ⮕

Alerta de una experta por los chicos y las pantallas: 'Hay una epidemia de miopía'Adriana Tytiun dice que a las nuevas generaciones no les preocupa ver de lejos porque tienen todo la pantalla.Qué hacer para contrarrestar este hábito y la importancia de la consulta anual al oftalmólogo. Leer más ⮕