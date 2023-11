La Justicia avanza en la investigación del Yategate: ordenó abrir dos bienes CLAVE de Martín Insaurralde

000 en Miami es de Jesica Cirio y Martín InsaurraldeAdemás, solicitó la apertura de dos celulares fueron secuestrados en el domicilio de la modelo Sofía Clerici, durante los allanamientos en la casa de Nordelta, donde también se hallaron casi 600 mil dólares en efectivo.Mientras la Justicia se prepara para llevar a cabo estas medidas, los investigadores intentan determinar cuál es el domicilio real de Insaurralde o en dónde se encuentra.

PERFILCOM: Insaurralde seguirá como intendente 'en uso de licencia' hasta el fin de su mandatoEl Concejo Deliberante local aprobó la prórroga para el dirigente involucrado en el 'Yategate'

LAVOZCOMAR: Yategate: Insaurralde pidió apartar de la causa al fiscal que lo investigaEl intendente en licencia de Lomas de Zamora es investigado por Sergio Mola por lavado de dinero. El pedido fue presentado por su abogado defensor al juez federal Ernesto Kreplak.

LANACION: La Justicia frenó por seis meses la estatización de una ruta clave para el MercosurHoy vence la concesión del corredor que pasa por el puente Zárate Brazo Largo y comunica con Uruguay y Brasil; la empresa inició una batería de juicios contra el Estado y en uno de ellos le concedieron un plazo hasta abril

AGENCIATELAM: La Justicia electoral resolvió abrir las 69 urnas solicitadas por GarroUna vez finalizada la apertura, recién se oficializarán los resultados definitivos para el cargo del intendente platense, elegido en los comicios del 22 de octubre, cuyo escrutinio provisorio dio por ganador al candidato de Unión por la Patria (UxP), Julio Alak.

TODONOTICIAS: EL PEDIDO de Martín Insaurralde contra el FISCAL que pidió investigarlo por LAVADO DE DINERO en el escándalo del yatePor medio de sus abogados defensores, el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia solicitó que el magistrado sea retirado en la causa por el escándalo del Yategate.

CLARINCOM: Yategate: Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa en que se lo investiga por lavado y enriquecimiento ilícitoPero el fiscal rechazó la recusación y solicitó al juez Ernesto Kreplak que lo mantenga en esta causa porque no tiene animadversión contra el ex intendente de Lomas de Zamora. Ahora decide Kreplak.

