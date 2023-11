La joven delantera que Talleres “descubrió” y es la revelación de un equipo que quiere ascender

hacia la primera división femenina es muy largo. Arrancó allá por marco y todavía resta un trecho para poder alcanzar el sueño de ascender. Se encuentra disputando el tramo final de la Fase Ascenso de la Primera B de AFA, ubicándose en zona de Reducido.

“Estoy muy contenta, porque metí un salto grande y estoy muy feliz de aportar ese granito de arena para el equipo. No solamente con goles sino con juego para poder sumar tres puntos”, le contó a“Me fui a probar de volante por derecha. Me había recuperado de una fractura en el tobillo y empecé a jugar por afuera. Antes lo hacía de defensora central.

"Me costó un poco adaptarme, pasar de liga a AFA. Es otro juego, otra intensidad. En los entrenamientos nos prepararnos mucho, tengo bastantes compañeras que son delanteras y me ayudan a ver lo que está bien y mal. Me siento bastante cómoda y hoy no quiero volver a jugar en otro puesto", agregó.

“No me imaginaba hacer tantos goles. Fue algo que me impresioné yo también. Es ir partido a partidos, hoy me toca a mí pero mañana le puede tocar a otra. La competencia es buena, es normal. Todos somos compañeras, nos damos consejos. Somos un grupo grande y todas estamos a la altura para jugar”, agregó.

En Talleres además se reencontró con Betina Soriano, amiga e ídola con la que compartió en Medea. "Jugar otra con Beti es muy lindo. Al ser amiga y haber jugado con ella, hoy tenerla al lado es un gusto. Es lindo aprender de ella, es una jugadora diferente. Siempre me da consejos, me dice lo que está bien y lo que está mal. Tenemos mucha confianza y se me acerca a hablar siempre. Su apoyo es siempre para mejorar, se fija como poder ayudar a todas.

El femenino de Talleres igualó 4 a 4 con Newell’s en un partidazo que tuvo final calienteCon trámite cambiante, las Matadoras se llevaron un punto tras una igualdad agónica. Leer más ⮕

El femenino de Talleres recibe a Morón a tres fechas del cierre de la Fase AscensoLas Matadoras buscan quedar lo más arriba posible pensando en el Reducido. Leer más ⮕

